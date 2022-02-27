رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي يدعو لطرد روسيا من مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغرايت، اليوم الأحد، في حديث لجريدة «لو باريزيان»، إلى طرد روسيا من كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري في قطر، ردًا على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

في اليوم الرابع من الغزو الروسي الذي أحدث ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم، قال الجانبان إنهما مستعدان لإجراء محادثات لوقف المعركة العسكرية التي أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم، بحسب «فرانس برس».

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ورأى لوغرايت الذي توج منتخب بلاده بلقب النسخة الماضية من كأس العالم العام 2018 على الأراضي الروسية، أنه لا يمكن لعالم الرياضة، لا سيما كرة القدم، أن يبقى محايدًا، أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا من نهائيات المونديال.

ولم تتأهل روسيا الى النهائيات حتى الآن، بل عليها المرور بالملحق الأوروبي ضمن المسار الثاني الذي يضم منتخبات بولندا والسويد وتشيكيا، التي رفضت جميعها مواجهة المنتخب الروسي.

وساند لوغرايت القرار الصادر عن السويد وبولندا وتشيكيا، معتبرًا أنه في هذه الظروف المأساوية، كيف يمكن لأحد أن يتصور لعب كرة القدم ضد هذا البلد.