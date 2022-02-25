رسميًا.. مانشستر يونايتد يُنهي تعاقده مع شركة روسية

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقد رعاية كان قد وقعه مع شركة «إيروفلوت» الروسية في العام 2013.

وقال المتحدث الرسمي باسم النادي اليوم الجمعة: «في أعقاب الأحداث بأوكرانيا، سحبنا حقوق رعاية شركة إيروفلوت، نشارك جماهيرنا مخاوفنا حول العالم ونعرب عن تعاطفنا مع المتضررين».

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وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية، أن النادي الإنجليزي الذي كان يُسافر عبر طائرات الشركة الروسية استخدم طائرة خاصة تابعة لشركة طيران «تيتان» لخوض مباراة الإياب بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي.

يُذكر أن الحكومة البريطانية قد حظرت طائرات إيروفلوت كجزء من حزمة العقوبات عقب غزو روسيا لأوكرانيا.