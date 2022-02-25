برشلونة يواجه غلطة سراي.. نتائج قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، عن مباريات متوازنة حيث سيواجه برشلونة الإسباني منافسه التركي غلطة سراي، بينما يصطدم وست هام يونايتد الإنجليزي بفريق إشبيلية الإسباني.

وجاءت باقي نتائج قرعة دور الـ16 على النحو التالي:

رينجرز الإسكتلندي × رد ستار الصربي

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براغا البرتغالي × موناكو الفرنسي.

بورتو البرتغالي × ليون الفرنسي.

أتالانتا الإيطالي × باير ليفركوزن الألماني.

إشبيلية الإسباني × وست هام يونايتد الإنجليزي.

لايبزيج الألماني × سبارتاك موسكو الروسي.

ريال بيتيس الإسباني × آينتراخت فرانكفورت الألماني.



ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب في «يوروبا ليغ» يوم 10 مارس المقبل، بينما تلتقي الأندية إيابا بعدها بأسبوع 17 مارس.