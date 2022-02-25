«يويفا»: المباريات الدولية الأوروبية لروسيا وأوكرانيا ستقام على أرض محايدة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الجمعة، إقامة المباريات الدولية الأوروبية المقرر إقاماتها في روسيا وأوكرانيا للأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية على أرض محايدة «حتى إشعار آخر» بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

هذا القرار يتعلق تحديدا بنادي سبارتاك موسكو الذي لا يزال مشاركا في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لكنه لا يتعلق بمباراة الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا المقررة في موسكو في 24 مارس المقبل؛ لأن مصير هذه المباراة مرتبط بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».