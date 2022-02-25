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شالكه يسحب اسم شركة روسية عن قمصانه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 10:44 مساء
شالكه يسحب اسم شركة روسية عن قمصانه
شالكه الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الالمانية يسحب اسم شركة «غازبروم» عن قمصانه (ا ف ب/ارشيف)
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أعلن نادي شالكه الألماني، أنه سيسحب اسم وشعار راعيه الرئيسي، شركة النفط الروسية الرائدة «غازبروم»، عن قمصانه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال النادي الذي ينافس في الدرجة الثانية هذا الموسم: «في ضوء الأحداث والتطورات والتصعيد في الأيام الماضية، قرر نادي شالكه إزالة شعار الراعي الرئيسي غازبروم عن القمصان».

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وأضاف أنه بدلاً من اسم الراعي، سيحمل اللاعبون اسم الفريق على قميصهم، مضيفًا أن القرار اتخذ «بعد محادثات» مع شركة «غازبروم جيرمانيا» التابعة لشركة غازبروم الرئيسية. وترعى الشركة منذ العام 2007 أحد أعرق وأكثر الاندية جماهيرية في ألمانيا.

فرض عقوبات على «نورد ستريم 2 إيه جي»
في وقت سابق من يوم أمس الخميس، استقال ماتياس فارنيغ، الرئيس التنفيذي الألماني للشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يربط روسيا بألمانيا، من المجلس الاستشاري للنادي، بعد استهدافه بالعقوبات الأميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات على شركة «نورد ستريم 2 إيه جي» وقادتها الرئيسيين، بمن فيهم فارنيغ الذي عينته شركة غازبروم عام 2019 لتمثيل الشركة في شالكه.

كان فارنيغ سابقًا عضوًا في الشرطة السرية «ستاسي» في ألمانيا الشرقية الشيوعية، قبل أن يصبح مديرًا تنفيذيًا في مجال الغاز بعد سقوط جدار برلين.

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