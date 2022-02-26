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أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 09:51 مساء
أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا
الروسي رومان أبراموفيتش، مالك «تشيلسي» الإنجليزي،. (الإنترنت)
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أعلن الروسي رومان أبراموفيتش، مالك «تشيلسي» الإنجليزي، السبت أنه سلم «إدارة ورعاية» النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان نشره أبطال أوروبا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق اللندني على لسان أبراموفيتش: «لطالما اتخذتُ القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء. ما زلت ملتزمًا بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إدارة ورعاية نادي تشيلسي»، بحسب «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على عالم الرياضة.

وفرضت بريطانيا سلسلة أولى من العقوبات استهدفت خصوصًا أثرياء ومصارف روسية، وأعلنت أنها ستفرض «عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف في شكل وشيك»، بحسب الوكالة الفرنسية.

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