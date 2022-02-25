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«الأولمبية الدولية» تطلب نقل الأحداث المقررة في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 07:57 مساء
«الأولمبية الدولية» تطلب نقل الأحداث المقررة في روسيا
اللجنة الأولمبية الدولية. (الإنترنت)
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طالبت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية بنقل أو إلغاء الأحداث المقررة في روسيا وبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا وأدانت بشدة قيام روسيا بخرق الهدنة الأولمبية من قبل الدولتين.

كما ناشدت اللجنة الأولمبية بعدم رفع الأعلام الروسية أو البيلاروسية وعدم عزف النشيد الوطني لهاتين الدولتين في المحافل الرياضية العالمية غير المدرجة تحت عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات (وادا).

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وأعربت الهيئة عن عميق قلقها في ما يتعلق بأمن أفراد اللجنة الأولمبية في أوكرانيا وأعلنت تضامنها الكلي معهم مشيرة إلى أن فريق عمل اللجنة الأولمبية في اتصال دائم مع اللجنة الأولمبية الأوكرانية حول إمكانية ارسال مساعدات إنسانية إذا لزم الأمر.

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