Atwasat

الرئيس الصيني يعلن افتتاح أولمبياد بكين الشتوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 05:50 مساء
الرئيس الصيني يعلن افتتاح أولمبياد بكين الشتوية
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين اليوم الجمعة، في حين تحاول بلاده طي صفحة انتقادات طغت عليها مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان وكوفيد والمقاطعة الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة.

وانطلقت الألعاب النارية فوق استاد «عش الطائر» المستضيف للحفل الرسمي للألعاب، تمامًا كما حدث في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008، حيث باتت بكين أول مدينة تستضيف كل من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

- بالصور.. انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية
- أولمبياد بكين تفتتح في أجواء «كوفيد» وخلافات دبلوماسية
- «أولمبياد بكين» تتحدى المقاطعة الدبلوماسية والهاجس الصحي وتنطلق الجمعة
- الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين
- اكتشاف أولى إصابات «كورونا» في «أولمبياد بكين»

وقال شي الذي انضم إليه زعماء العالم بمن فيهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب لقاء جمع بينهما في وقت سابق اليوم «أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي
بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون

بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون
مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد

مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد
المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم

المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم
واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية

«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟

ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس الأمم الأفريقية

«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس ...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية».. أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي الليبي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية».. أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي الليبي
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي

تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟

إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون
بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على ...
أولمبياد بكين تفتتح في أجواء «كوفيد» وخلافات دبلوماسية
أولمبياد بكين تفتتح في أجواء «كوفيد» وخلافات دبلوماسية
بالصور.. انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية
بالصور.. انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية
كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما
كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد...
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
المزيد
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية...
الرئيس الصيني يعلن افتتاح أولمبياد بكين الشتوية
الرئيس الصيني يعلن افتتاح أولمبياد بكين الشتوية...
«برشلونة Vs أتلتيكو».. معركة طاحنة على المركز الرابع في الدوري الإسباني
«برشلونة Vs أتلتيكو».. معركة طاحنة على المركز الرابع في ......
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب ......
كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما
كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط