بالصور.. انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق في العاصمة الصينية، الجمعة، حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية، في الاستاد الوطني.

وفي وقت لاحق، سيعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الانطلاق الرسمي للألعاب، بحضور رؤساء دول عدة بينهم الروسي فلاديمير بوتين، وسط مقاطعة دبلوماسية خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

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حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية. (الإنترنت)

حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية. (الإنترنت)

حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية. (الإنترنت)

حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية. (الإنترنت)

حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية. (الإنترنت)