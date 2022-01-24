اكتشاف أولى إصابات «كورونا» في «أولمبياد بكين»

القاهرة - بوابة الوسط

منظمو دورة الألعاب الأولمبية ببكين يكتشفون أول عضو بفريق أولمبي مصاب بفيروس «كورونا».

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، اليوم الإثنين، اكتشاف أول عضو بفريق أولمبي مصاب بفيروس «كورونا المستجد» يصل إلى الصين.

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وقال منظمو دورة الألعاب الأولمبية، إن واحدًا من بين 153 رياضيًّا ومسئولًا، ثبتت إصابته بفيروس «كورونا» في مطار بكين أمس الأحد، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وأشار المنظمون إلى اكتشاف ثلاث حالات إضافية مصابة بفيروس «كورونا» من بين 379 شخصًا معتمدًا وصلوا في نفس اليوم، للمشاركة في البطولة التي تقام في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل. كما تم اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»، بين أشخاص من غير أعضاء الفريق في الفقاعة الأولمبية.الحالات الإيجابية.

الحالات الإيجابية بفيروس كورونا

وسجلت الحالات الإيجابية الستة من 33441 اختبارًا تم إجراؤها بشكل عام، لينضموا إلى 73 حالة إيجابية تم الإعلان عنها في اليوم السابق للفترة من 4 إلى 22 يناير.

وأوضح المنظمون أنه سيتم وضع كل المشاركين في البطولة، إما داخل فقاعة أو حلقة مغلقة، بعيدًا عن الجمهور الصيني، ويخضعون لاختبارات بشكل يومي.