كوريا الشمالية تعتبر المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين «إهانة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 03:19 مساء
كوريا الشمالية تعتبر المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين «إهانة». (أ ف ب)

اعتبرت كوريا الشمالية أن المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية في بكين من جانب الولايات المتحدة وحلفائها «إهانة» للروح الأولمبية، وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن السلطات الرياضية الكورية الشمالية بعثت رسالة إلى نظيرتها الصينية للتنديد بهذه المقاطعة الدبلوماسية.

وقررت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا عدم إرسال ممثلين رسميين إلى بكين حتى لو أن رياضييها يشاركون في المباريات، وأرجعت واشنطن قرارها إلى وضع حقوق الإنسان في الصين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء بأن «الولايات المتحدة والقوى التابعة لها لم تعد تخفي مبادراتها المضادة للصين للحؤول دون نجاح افتتاح الألعاب الأولمبية»، وأضاف النصّ أن هذه الأفعال تشكل «إهانة لروح الميثاق الأولمبي الدولي».

 كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي لم تشارك طوعًا في الألعاب الأولمبية الصيفية التي أُقيمت في طوكيو العام الماضي، بسبب تفشي «كوفيد-19» وفق التبرير الرسمي.

وردًّا على ذلك، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر إيقاف اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية حتى نهاية العام 2022، وبالتالي لم يعد بإمكانها المشاركة في أولمبياد بكين، وأوضحت اللجنة الدولية - آنذاك - أن بيونغ يانغ رفضت كافة اقتراحاتها بما في ذلك إعطاء لقاحات للرياضيين الكوريين الشماليين، للمشاركة في أولمبياد طوكيو بأمان.

أشارت الرسالة إلى أن غياب كوريا الشمالية هو نتيجة الوباء وأفعال «قوات معادية»، دون تحديدها ودون ذكر العقوبة التي فرضت عليها اللجنة الأولمبية الدولية، ويتعارض غياب كوريا الشمالية عن أولمبياد بكين هذا العام، إلى حدّ بعيد مع حضورها اللافت جدًا في الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة العام 2018 في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية. 

وحضرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ بعض المباريات واغتنم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن هذه الفرصة لمحاولة إحراز تقدّم على صعيد التقارب بين بيونغ يانغ وواشنطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الشط 0 - 2 الاتحاد المصراتي
رياضة محلية
خطوة على طريق السلام العالمي
وجهات نظر
البيرو: حوالي 100 ألف طفل يتيم في بسبب جائحة «كورونا»
دولى
21 يناير قرعة بطولة تنتظرها الكرة الليبية بأمر «كاف»
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف مستجدات إصابة ميسي بـ«كورونا».. ويعلن غيابه عن مواجهة ليون
رياضة عالمية
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا توقع أفريقيا في فخ الديون
دولى
مؤتمر «ليبي- تونسي- جزائري» للتحول الرقمي يبحث فرص الاستثمار الجديدة
ليبيا
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
ليبيا
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
ليبيا
وزير داخلية إيطاليا السابق: ليبيا تجازف بالانقسام و«شبح التقسيم» بعد إلغاء ...
ليبيا
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات