أولمبياد بكين تفتتح في أجواء «كوفيد» والمخاوف بشأن حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط

ستصبح بكين، الجمعة، أول مدينة تنظم دورة ألعاب أولمبية صيفية (2008) وأخرى شتوية لتدخل تاريخ الأولمبياد في أجواء مثقلة بين وباء «كوفيد-19» وخلافات دبلوماسية وجدل بشأن عدد من القضايا.

وكما حدث في 2008، سيستقطب الاستاد الوطني المذهل في بكين المعروف باسم «عش الطائر» اعتبارا من الساعة 20:00 (12,00 ت غ) حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2022.

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وقبل 14 عاما صمم المخرج الصيني تشانغ ييمو عرضا وطنيا ملونا يحبس الأنفاس شارك في تقديمه 14 ألف فنان وراقص وبهلواني في ظل ألعاب نارية كثيفة ومؤثرات خاصة.

وكما كان متوقعا، وعد المخرج نفسه بتقديم عرض مبتكر مع الاعتراف بأنه اضطر لأن يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة في الشتاء (-6 درجة مئوية متوقعة) والتهديد الوبائي لتصميم حفله الذي سيشارك فيه هذه المرة ثلاثة آلاف فنان معظمهم من المراهقين.

وحسب التقاليد المتبعة، لن تبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في التاريخ، رسميا إلا بعد أن يعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أنها «فتحت». أما ما تبقى، من وقائع الحفل إلى آخر حامل أو حاملين للشعلة التي ستضرم النار في المرجل الأولمبي، فكلها تندرج تحت بند أسرار الدولة.

«بسيط وآمن ورائع»

كشف تشانغ ييمو أن «الزمن مختلف وتصميمنا بسيط وآمن ورائع.. فالوباء مر من هنا.. وبسببه لن تجري هذه الأولمبياد الثانية في ظل كوفيد-19 في أجواء احتفالية، كما حدث في طوكيو الصيف الماضي. فالرياضيون سيوضعون في فقاعة صحية ويخضعون لفحوصات يومية».

ولأن بكين تتبع استراتيجية صفر كوفيد، لا يُسمح لهم بأي اتصال مع السكان. وستمتلئ مدرجات مواقع المباريات جزئيا لكن الحضور سيكونون من «الضيوف» الذين يجب عليهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبين حضور حفل الافتتاح الذي قررت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة مقاطعته للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، قادة من نحو عشرين دولة ومنظمة منهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

برد قطبي

على بعد آلاف الكيلومترات من بكين، في لوزان بسويسرا تحديدا تظاهر حوالى 500 تيبتي الخميس أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية للتنديد بـ«ألعاب العار».

وفي هونغ كونغ، اعتقل ناشط مؤيد للديمقراطية الجمعة بتهمة «التحريض على التخريب» قبل تظاهرة تم التخطيط لها ضد إقامة الأولمبياد. لكن التعبئة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والأويغور بعيدة عن أن تجري على نطاق عالمي، خلافا لما حدث في 2008.

وتتعلق القضية الأخرى التي تثير جدلا بالتأثير البيئي لهذه الألعاب التي تجري في مناخ شبه جاف على منحدرات تغطيها ثلوج صناعية في منتجعات هائلة للتزلج أقيمت للمناسبة.

ويأتي ذلك مع أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أكد الخميس «اليوم يمكننا أن نقول إن الصين بلد للرياضات الشتوية».