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الروسية شيرباكوفا تحصد الذهب في «أولمبياد بكين»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 06:48 مساء
الروسية شيرباكوفا تحصد الذهب في «أولمبياد بكين»
الروسية أنا شيرباكوفا تحرز ذهبية التزلج الفني الحر على الجليد للسيدات. (الإنترنت)
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خطفت اللاعبة الروسية آنا شيرباكوفا، ذهبية فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد، اليوم الخميس، بعدما سجلت 255.95 نقطة في أداء رائع ضمنت به اللقب، متفوقة على زميلتها ألكسندرا تروسوفا 251.73 (فضية)، واليابانية كاوري ساكاموتو 233.13 (برونزية).

لم تكن المتزلجة الروسية الشابة كاميلا فالييفا، في مستوى الآمال المرجوة منها اليوم، في التزحلق الفني على الجليد، فحلت رابعة في المنافسات التي حصدت ذهبيتها مواطنتها آنا شيرباكوفا، في أعقاب عاصفة المنشطات التي تخيم منذ أيام عدة على أولمبياد بكين الشتوي.

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وسجلت فالييفا 224.09 نقطة وحلت في المركز الرابع، بعدما سقطت مرات عدة خلال أدائها في المنافسات التي سمح لها المشاركة بها رغم ثبوت إيجابية فحص منشطات خضعت له في 25 ديسمبر الماضي. وكانت الفتاة البالغة 15 عاماً تحت مجهر المتابعة في يوم حافل بالعاصمة الصينية.

ضرر لا يمكن إصلاحه
وعلمت فالييفا خلال الألعاب الحالية بأن فحصًا للمنشطات خضعت له في 25 يناير الماضي جاءت نتيجته ايجابية، وقد استخدمت دواء تريميتازيدين وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من الوكالة العالمية للمنشطات (وادا). كما تساعد المادة في تدفق الدم والتحمل.

بيد أن محكمة التحكيم الرياضي حكمت لصالح الروسية الإثنين، وأعلنت السماح لها بالمشاركة في المنافسات الفردية، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضررا «لا يمكن إصلاحه». لكن هذا القرار لا يعني أنها قد تمت تبرئتها من المنشطات ولا يزال من الممكن أن تواجه العقوبة في وقت لاحق.

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