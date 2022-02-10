الروسية فالييفا تسقط في فخ المنشطات بأولمبياد بكين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن نتيجة نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا (15 عامًا) التي قادت منتخب بلادها إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين الشتوي هذا الأسبوع، جاءت إيجابية إثر تناولها دواءً محظورًا للقلب.

ومن شأن النتيجة الإيجابية أن تكلف روسيا الميدالية الذهبية، وتهدّد مشاركة فالييفا في منافسات الفردي. ويشارك رياضيو روسيا تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي العام 2014.

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وخضعت فالييفا لفحص المنشطات قبل تتويجها في بطولة أوروبا الشهر الماضي كما ذكرت شبكة «أر بي سي» الروسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن المادة المحظورة هي تريمتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق بحسب ما أعلنت صحيفة «كومرسانت».

مادة محظورة

وأضافت الصحيفة أن المادة محظورة من قبل الوكالة العالمية للمنشطات لأنها تساهم في تدفق الدم وتساعد على التحمل، مشيرة إلى أن العينة هي السبب في عدم إجراء مراسم التتويج التي كانت مقررة الأربعاء.

وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامس إلى أن قضية قانونية عاجلة هي قيد الدرس في ما يتعلق بمراسم توزيع الميداليات، وبالتالي لا يستطيع التعليق على هذه القضية في الوقت الحالي، مضيفًا أن المزاعم بشأن التنشط لا تزال في إطار الشائعات حتى الآن.