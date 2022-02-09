الصينيون المجنسون.. بين التهليل والنقد الهادم في أولمبياد بكين الشتوي

القاهرة - بوابة الوسط

وُلدت أيلين غو وبيفيرلي جو، ونشأتا في الولايات المتحدة قبل اتخاذ القرار بتمثيل الصين، لكن نتائجهما المتناقضة في أولمبياد بكين الشتوي سلطت الضوء على الخيط الرفيع بين عشق الجماهير أو إدانتهم للرياضيين المجنسين.

وألهمت غو بطلة التزلج الحرّ المشجعين الصينيين المنتشين من نتيجتها الرائعة، لكن جو واجهت سوء معاملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خروجين مخيبين في التزحلق الفني على الجليد.

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وكرّست غو (18 عامًا)، المعروفة باسم غو أيلينغ في الصين، نفسها كأحد أبرز وجوه الألعاب الحالية، بعد تتويج لافت في مسابقة الهوائي الكبير الثلاثاء الماضي.

جاء في تعليق انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول قفزتها الرائعة التي منحتها الفوز «تشارك غو أيلينغ في أول ألعاب أولمبية، وبرغم ذلك حصدت الذهب مع قفزة 1620 (درجة)، هي رائعة جدًا». وكتب شخص آخر: «لا يسعني انتظار المزيد من الوقت لرؤية أدائك الرائع».

لكن المزاج كان مختلفًا بالنسبة لجو المشاركة باسم جو يي. حيث غرقت ابنة التاسعة عشرة في دموعها الإثنين بعد سقوطها مرتين خلال ظهورها، وذلك بعد تعثر في اليوم السابق كاد يكلّف الصين بطاقة التأهل إلى النهائي. وبرغم محنتها، لم تنل التعاطف والصفح على مواقع التواصل الصينية؛ حيث تعرّضت لهجوم بسبب أخطائها.

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هجوم من مواقع التواصل الصينية

على موقع ويبو الموازي لتويتر، حصد هاشتاغ «سقوط جو يي» 230 مليون مشاهدة. وكتب أحدهم: «لا أعرف كيف يُسمح لشخص مماثل بتمثيل الصين». واشتدت درجة الانتهاكات لدرجة أن السلطات قامت بحذف بعض التعليقات.