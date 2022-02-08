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أولمبياد بكين: ماير أول متزلج ألبي يتوج في 3 نسخ متتالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 05:01 مساء
أولمبياد بكين: ماير أول متزلج ألبي يتوج في 3 نسخ متتالية
ذهبية أولمبية ثالثة حصدها ماير في التعرج السوبر طويل (ا ف ب)
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أصبح النمساوي ماتياس ماير، أول متزلج ألبي يحرز ميدالية ذهبية في ثلاث نسخ متتالية في الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد احتفاظه بلقب التعرج السوبر طويل، اليوم الثلاثاء، في «أولمبياد بكين».

وكان ماير (31 عامًا) أحرز ذهبية الانحدار (داون هيل) في سوتشي 2014 والتعرج السوبر طويل (سوبر جي) في بيونغتشانغ 2018.

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وسجل في يانكينغ (شمال بكين) 1:19.94 دقيقة، متقدمًا بفارق 4 بالمئة من الثانية فقط على الأميركي المفاجأة راين كوكران-سيغل (1:19.98 د)، والنرويجي ألكسندر أمودت كيلده (1:20.36 د).

وبتتويجه، انضم ماير إلى نخبة أبطال ألبيين في ثلاث نسخ من الألعاب، على غرار الإيطالية ديبوراه كومبانيوني في 1992 و1994 و1998، والنرويجي كيتيل أندريه أمودت في 1992 و2002 و2006.

وقال حامل الذهبية: «لا أفكر بالتاريخ، كان سباقًا متقاربًا.. أتذكر تمارين الخميس الماضي عندما قلقنا من الرياح نوعًا ما، لكن الظروف كانت جيدة في اليومين الأخيرين».

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ومجددًا، تفوق ماير على سجل والده هلموت حامل فضية المسابقة التي اعتمدت للكرة الأولى في أولمبياد كالغاري 1988.

وأضاف ماير، الذي حصد الإثنين فضية الانحدار، وراء السويسري بيات فويتس: «شاهدت نزول كيلده على التلفزيون وكان جيدًا جدًّا، لذا عرفت أنه يتعين علي تقديم كل ما لدي حتى الحاجز الأخير».

وكان كيلده مرشحًا قويًّا للقب نظرًا لتصدره كأس العالم، بعد إحرازه ثلاثة سباقات من أصل أربعة هذه السنة.

لكن بعد تصدره الثلاثاء، كان لماير رأي مخالف على مضمار «الصخرة» بطول 2.3 كلم مع نزول عمودي يبلغ 645 مترًا، حيث وصلت سرعة المشاركين إلى 120 كلم/ ساعة.

وتابع ماير: «كنت جيدًا في المقطع الأخير، كان سباقًا رائعًا وقريب المستوى».

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