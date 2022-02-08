Atwasat

ليديتسكا التاريخية تحرز ذهبيتها الثالثة في «أولمبياد بكين»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 04:43 مساء
ليديتسكا التاريخية تحرز ذهبيتها الثالثة في «أولمبياد بكين»
التشيكية إيستير ليديتسكا تفوز بذهبية منافسات التعرج الطويل المتوازي في ألواح التزلج (سنوبورد) في أولمبياد بكين الشتوي في 8 فبراير 2022 (ا ف ب)
alwasat radio

احتفظت التشيكية إيستير ليديتسكا، صانعة التاريخ في الألعاب الشتوية، بلقبها في منافسات التعرج الطويل المتوازي في ألواح التزلج (سنوبورد) في «أولمبياد بكين» الشتوي بحصدها الذهبية، اليوم الثلاثاء، حتى ولو أنها لم تدرك في اللحظة ذاتها أنها حققت اللقب.

وأصبحت ليديتسكا أول متزلجة تفوز بذهبيتين في رياضتين مختلفتين في الأولمبياد الشتوي، عندما فازت بلقب في التزلج الألبي وآخر في ألواح التزلج في ألعاب «بيونغتشانغ 2018» قبل أربعة أعوام.

- الناجي من السرطان يحصد الذهب في «أولمبياد بكين 2022»
- بالصور.. انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية
- الرئيس الصيني يعلن افتتاح أولمبياد بكين الشتوية
- أولمبياد بكين تفتتح في أجواء «كوفيد» وخلافات دبلوماسية

ونجحت، الثلاثاء، في المحافظة على لقبها في منافسات الـ«سنوبورد» في العاصمة الصينية على حساب النمساوية دانييلا أولبينغ التي حلت ثانية.

ولم تستوعب ليديتسكا (26 عامًا) فورًا أنها حصدت الذهب مجددًا وقالت: «كنت أركز على كل محاولة، وكنت لا زلت أفكر بما يمكن أن أحسنه في النزلة الثانية، ومن ثم أدركت أنه لن تكون هناك محاولة أخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك

عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رانجنيك يكشف حقيقة خلافه مع لينغارد
رانجنيك يكشف حقيقة خلافه مع لينغارد
كشف التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية
كشف التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية...
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في ...
أسباب عائلية تحرم برشلونة من أحد كوادره
أسباب عائلية تحرم برشلونة من أحد كوادره
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب ......
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
المزيد
نجم «وست هام» يعتذر لاعتدائه الوحشي على «قطة»
نجم «وست هام» يعتذر لاعتدائه الوحشي على «قطة»...
أولمبياد بكين: ماير أول متزلج ألبي يتوج في 3 نسخ متتالية
أولمبياد بكين: ماير أول متزلج ألبي يتوج في 3 نسخ متتالية...
ليديتسكا التاريخية تحرز ذهبيتها الثالثة في «أولمبياد بكين»
ليديتسكا التاريخية تحرز ذهبيتها الثالثة في «أولمبياد بكين»...
أسباب عائلية تحرم برشلونة من أحد كوادره
أسباب عائلية تحرم برشلونة من أحد كوادره...
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط