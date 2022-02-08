ليديتسكا التاريخية تحرز ذهبيتها الثالثة في «أولمبياد بكين»

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظت التشيكية إيستير ليديتسكا، صانعة التاريخ في الألعاب الشتوية، بلقبها في منافسات التعرج الطويل المتوازي في ألواح التزلج (سنوبورد) في «أولمبياد بكين» الشتوي بحصدها الذهبية، اليوم الثلاثاء، حتى ولو أنها لم تدرك في اللحظة ذاتها أنها حققت اللقب.

وأصبحت ليديتسكا أول متزلجة تفوز بذهبيتين في رياضتين مختلفتين في الأولمبياد الشتوي، عندما فازت بلقب في التزلج الألبي وآخر في ألواح التزلج في ألعاب «بيونغتشانغ 2018» قبل أربعة أعوام.

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ونجحت، الثلاثاء، في المحافظة على لقبها في منافسات الـ«سنوبورد» في العاصمة الصينية على حساب النمساوية دانييلا أولبينغ التي حلت ثانية.

ولم تستوعب ليديتسكا (26 عامًا) فورًا أنها حصدت الذهب مجددًا وقالت: «كنت أركز على كل محاولة، وكنت لا زلت أفكر بما يمكن أن أحسنه في النزلة الثانية، ومن ثم أدركت أنه لن تكون هناك محاولة أخرى».