الناجي من السرطان يحصد الذهب في «أولمبياد بكين 2022»

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز الكندي ماكس باروت، اليوم الإثنين، ذهبية مسابقة سلوب ستايل ضمن رياضة ألواح التزلج (سنوبورد) في أولمبياد بكين الشتوي. بعدما كان قبل ثلاث سنوات في المستشفى يصارع مرض السرطان.

وتفوق باروت، الذي قال إن العلاج الكيميائي تركه عند مستوى «صفر بالمئة» بعد تشخيصه بورم هودجكن اللمفاوي العام 2018، على الصيني اليافع سو ييمينغ البالغ 17 عامًا (88.70) بعد تسجيله 90.96 نقطة في النزول الثاني، فيما حل الكندي الآخر مارك ماكموريس ثالثًا (88.53).

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وقال باروت (27 عامًا): «قبل ثلاث سنوات تحديدًا، كنت ممددًا على السرير في المستشفى دون أي طاقة، عضلات أو تمارين».

الأسد داخل القفص

وأوضح بعد تتويجه في تشانغجياكو: «كانت أصعب لحظات حياتي. وأن أقف هنا في الأولمبياد بعد ثلاث سنوات، أمارس شغفي، وأحقق أفضل مسار في حياتي وأحرز الذهبية، هذا جنوني».

وأضاف باروت أنه شعر كـ«الأسد داخل القفص» عندما كان يخضع لعلاج السرطان، بعد أشهر من إحرازه فضية بيونغتشانغ 2018.

وفي مروره الثاني، تفوق الكندي على حامل اللقب الأميركي ريد جيرارد الذي أنهى المسابقة في المركز الرابع.

وتابع باروت الذي سيحاول تحقيق ثنائية تاريخية عندما يخوض مسابقة الهوائي الكبير: «لم أكن آخذ الحياة على محمل الجد من قبل، لكن الآن تغيرت الأمور. في كل مرة أربط قدمي بلوح التزلج أقدِّر الأمر أكثر من المرات السابقة».