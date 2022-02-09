فلهوفا تفوز بذهبية التزلج المتعرج في أولمبياد بكين

القاهرة - بوابة الوسط

مُنيت الأميركية ميكايلا شيفرين، بإخفاق آخر في منافسات التزلج الألبي تضيفه إلى تنازلها عن ذهبية التعرج الطويل، وذلك بخروجها اليوم الأربعاء من مسابقة التعرج للسيدات في أولمبياد بكين الشتوي، ما فتح الباب أمام السلوفاكية بترا فلهوفا لنيل الذهبية.

وعلى غرار سباق التعرج الطويل يوم الإثنين، كانت شيفرين المرشحة الأوفر حظًا لنيل ذهبية التعرج للمرة الثانية بعد العام 2014، إلا أنها صدمت الجميع بخروجها عن المسار في مستهل نزولها الأول ليتأجل حلمها بذهبية أولمبية ثالثة.

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وبإخفاق شيفرين، استفادت فلهوفا لتتوج بذهبية السباق للمرة الأولى في مسيرتها، متفوقة على بطلة العالم النمسوية كاتارينا لينسبرغر والسويسرية وندي هولدينير اللتين نالتا الفضية والذهبية توالياً.

وستنافس شيفرين (26 عامًا) في ثلاث مسابقات فردية أخرى في بكين 2022، أولها التعرج سوبر طويل الجمعة وبعدها سباق الانحدار الثلاثاء والكومبينيه الخميس المقبل.