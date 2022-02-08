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وزيرة الرياضة الفرنسية تلغي رحلتها لدورة الألعاب الأولمبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 07:37 مساء
وزيرة الرياضة الفرنسية تلغي رحلتها لدورة الألعاب الأولمبية
وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو. (الإنترنت)
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أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، اليوم الثلاثاء، إصابتها بـ«كوفيد-19»، وأنها مضطرة إلى إلغاء رحلتها إلى بكين، المقررة بين 11 و15 فبراير لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وكتبت ماراسينيانو في تغريدة: «أظهر الاختبار الذي أجريته في إطار البروتوكول الإلزامي قبل مغادرتي لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، إصابتي بكوفيد.. أشعر بالحزن لعدم قدرتي على الذهاب لتشجيع رياضيينا والتعبير لهم عن تقديرنا.. سأواصل مهامي عن بعد».

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وتعد ماراسينيانو، الوزيرة الوحيدة في الحكومة الفرنسية التي كان من المقرر إيفادها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين (4-20 فبراير)، حيث لم يحضر أي مسؤول فرنسي حفل الافتتاح، ولن يحضر أي ممثل عن السلطات الفرنسية حفل الاختتام.

حوار مع جميع دول العالم
وكانت الوزيرة أعلنت لإذاعة «مونتي كارلو»، أمس الإثنين، أنها تعتزم الذهاب إلى الصين «دون تردد»، مضيفة: «اليوم، نحن في حوار مع جميع دول العالم».

وأضافت: «إنها ليست مقاطعة بالتأكيد، فقد تحدث رئيس الجمهورية عن هذا الموضوع.. نحن نجري حوارًا، ونريد تأكيد مواقف فرنسا في كل المواضيع المتعلقة بالصين».

وقررت دول غربية عدة، على رأسها الولايات المتحدة، المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين؛ تنديدًا بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لاسيما في منطقة شينجيانغ (شمال غرب)، حيث تعيش أقلية الأويغور المسلمة.

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