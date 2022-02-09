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كوريا الجنوبية تفوز بذهبية في «أولمبياد بكين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 06:40 مساء
كوريا الجنوبية تفوز بذهبية في «أولمبياد بكين»
الكوري الجنوبي هوانج داي هيون. (الإنترنت)
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فاز الكوري الجنوبي هوانج داي-هيون، اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية في منافسات التزلج السريع على مضمار قصير لمسافة 1500 متر في أولمبياد بكين.

وحصل هوانج صاحب الـ(22 عامًا) على الميدالية الفضية في منافسات أكثر من 500 متر في بيونج تشانج قبل أربعة أعوام، واستُبعد من الدور قبل النهائي في نفس المسافة مطلع هذا الأسبوع، وهي نتيجة ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستطعن عليها.

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وحصل الكندي ستيفن دوبويس على المركز الثاني والميدالية الفضية متفوقًا على سيمين إليستراتوف، اللاعب التابع للجنة الأولمبية الروسية، والذي حصد الميدالية البرونزية، وهي نفس الميدالية التي حصل عليها في 2018.

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