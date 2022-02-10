أولمبياد بكين: الأميركية كيم تحتفظ بلقبها «ملكة» في سنوبورد نصف الأنبوب

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظت الأميركية كلوي كيم بلقبها «ملكة» لمسابقة نصف الأنبوب ضمن رياضة ألواح التزلج (سنوبورد)، عبر سحقها للمنافسة بعد محاولتها الأولى في أولمبياد بكين الشتوي، اليوم الخميس في تشانغجياكو.

ونالت كيم 94.00 نقطة في الجولة الأولى محرزة لقبها الأولمبي الثاني بعد ألعاب بيونغتشانغ 2018، متقدمة على كيرالت كاستييه (90.25) صاحبة الميدالية الفضية والتي باتت أول متزلجة سنوبورد إسبانية تصعد إلى منصة أولمبية، واليابانية سينا توميتا صاحبة البرونزية مع 88.25 نقطة.

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وتوجت كيم (21 عامًا) بطلة أولمبية قبل أربع سنوات في كوريا الجنوبية قبل بلوغها 18 عامًا، لتكرر إنجازها الخميس في الصين بمرور أوّل شبه مثالي. وباتت الأميركية أول رياضية تحقق هذا الإنجاز منذ اعتماد المسابقة للمرة الأولى في أولمبياد ناغانو (اليابان) عام 1998.

وتعرضت كيم، المولودة في الولايات المتحدة لأبوين من كوريا الجنوبية، والتي مرت بضغوطات كبيرة منذ لقبها الأولمبي الأوّل، لإصابة في كاحلها في مارس 2019، بعد شهر من حصولها على أول لقب عالمي في مسيرتها.

عودة بعد غياب لفترة طويلة

وغابت الأميركية عن المسابقات لفترة 22 شهرًا، لتلتحق خلال فترة تعافيها بجامعة برينستون في أكتوبر 2019. عادت إلى المنافسة في أوائل العام 2021 بانتصارها في «إكس-غايمز»، ثم بعد 13 شهرًا توجت عنقها بالمعدن الأصفر للمرة الثانية توالياً لتدوّن اسمها في تاريخ الألعاب الشتوية.

وقالت بعد تتويجها: «خضعت لأسوأ تمارين.. غمرتني المشاعر عندما تمكنت من الهبوط أول مرة، ثم أتيحت لي الفرصة لتجربة أشياء جديدة».