أولمبياد بكين: الياباني هيرانو يتوج بذهبية ألواح التزلج

القاهرة - بوابة الوسط

توج الياباني أيومو هيرانو بذهبية مسابقة ألواح التزلج (نصف أنبوب)، الجمعة، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، في حين حل الأسطورة الأميركي المخضرم شون وايت رابعًا في آخر مشاركة له في مسيرته.

وكان هيرانو حل وصيفًا لوايت في النسخة الأخيرة في بيونغتشانغ عام 2018، ووصيفًا في نسخة سوتشي العام 2014. ولم ينجح وايت بالتالي في إحراز ميداليته الرابعة في هذا الاختصاص بعد ثلاث ذهبيات في ألعاب تورينو العام 2006 وفانكوفر 2010 وبيونغتشانغ 2018.

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وحصد هيرانو الذهب أخيرًا متقدمًا على الأسترالي سكوتي جيمس الذي فاز بالفضية والسويسري يان شيرر الحائز على البرونزية. وعلى الرغم من خيبة الأمل، فإن وايت ودع المنافسات بإيجابية بقوله «لا أشعر بالحزن بل بالسعادة» مشيرًا إلى أنه «فخور» بما حققه في مسيرته.

وتمالك وايت نفسه أمام الصحفيين بعد المنافسة وقد بدا التأثر على محياه بقوله «الجميع يسألني ما هو الإرث الذي تركته في الرياضة وجوابي لهم هو أنظروا فإنكم تشاهدون هذا الإرث حاليًا. هذا الجيل زاحمني بقوة كثيرًا ورؤيته يتفوق عليّ هو ما كنت أصبو إليه».