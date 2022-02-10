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أولمبياد بكين: ذهبية ثانية للنرويجية يوهوغ في تزلج المسافات الطويلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 05:27 مساء
أولمبياد بكين: ذهبية ثانية للنرويجية يوهوغ في تزلج المسافات الطويلة
النروجية تيريز يوهوغ خلال مشاركتها في سباق تزلج المسافات الطويلة (10 كلم) خلال أولمبياد بكين. 10 فبراير 2022 (ا ف ب)
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 أحرزت النرويجية تيريز يوهوغ ثاني ذهبية لها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بفوزها في سباق تزلج المسافات الطويلة (10 كلم) اليوم الخميس.

وكانت يوهوغ طوقت عنقها بالمعدن الأصفر أيضا في سباق سكياتلون السبت الماضي علما بأنها غابت عن النسخة الأخيرة في بيونغتشانغ الكورية الجنوبية العام 2018 بعد فحص إيجابي للمنشطات أدى إلى إيقافها على مدى 18 شهرا من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

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وبذلت يوهوغ (33 عاما) جهودا مضاعفة في الأمتار الأخيرة لتحسم الأمور في صالحها مسجلة زمنا قدره 28:06.3 دقيقة لتتقدم على الفنلندية كيرتو نيسكانن بفارق أربعة أعشار من الثانية فقط، في حين أحرزت البرونزية الفنلندية الأخرى كريستا بارماكوسكي.

ولن يتوقف حصاد يوهوغ على الأرجح في هذه الألعاب لأن منتخب بلادها مرشح فوق العادة لإحراز الذهبية في سباق التتابع أربع مرات 5 كلم المقرر السبت، إضافة الى سباق الانطلاق الجماعي (30 كلم) الأسبوع المقبل.

فرصة لمعادلة الرقم القياسي لمواطنها أولي إينار بيورندالن
وتملك يوهوغ فرصة معادلة الرقم القياسي لمواطنها الشهير أولي إينار بيورندالن الذي أحرز أربع ذهبيات في أولمبياد سولت لايك سيتي العام 2002، علما بأن الأميركي اريك هايدن متزحلق سباقات السرعة هو الوحيد الذي فاز بخمس ذهبيات في نسخة واحدة وحدث ذلك في لايك بلاسيد العام 1980.

وكانت المشاركة في أولمبياد بكين بدأت بشكل سلبي بالنسبة إلى يوهوغ لأنها اضطرت إلى تأجيل سفرها إلى بكين بعد مخالطتها زميلات إيجابيات بفيروس كورونا خلال الاستعداد لخوض هذه الألعاب.

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