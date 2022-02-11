السويسرية غوت بهرامي تهدي بلادها ذهبية في أولمبياد بكين

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت السويسرية لارا غوت - بهرامي أخيرا ذهبية سباق التعرج سوبر طويل ضمن التزلج الألبي في أولمبياد بكين، الجمعة، محرزة أول ميدالية من المعدن الأصفر في مشاركاتها في الألعاب الأولمبية الشتوية، والثانية في هذه الألعاب بعد برونزية التعرج الطويل.

وتقدمت غوت - بهرامي على النمسوية ميريام بوشنر وعلى السويسرية الأخرى ميشيل غيزين. وكانت المتزلجة السويسرية احرزت أيضا برونزية سباق الانحدار العام 2014 في سوتشي الروسية.

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وبات السوسرية أول متزلجة تحرز ذهبية سباق التعرج سوبر طويل مباشرة بعد تتويجها بطلة للعالم في كورتينا دامبيتسو الإيطالية العام 2021. كما باتت أول رياضية من بلادها (رجالا وسيدات) تحرز ذهبية هذا السباق في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقالت السويسرية: «لم تكن لدي أي استراتيجية، كانت هذه بالذات مشكلتي في السابق عندما كنت أفكر كثيرا بما يتعين علي القيام به. أعتقد بأني في حاجة الى عدد من الأيام لكي أصدق ما يحدث لي».

ولم تكن استعدادات غوت-بهرامي لهذه الألعاب مثالية، لأنها أصيبت بفيروس كورونا ثم سقطت سقوطا عنيفا خلال مشاركتها في سباق سانت موريتس. أما الأميركية الشهيرة ميكايلا شيفريت فحلت في المركز التاسع.