النمساوي سترولز يسير على نهج والده ويحصد الذهب في الأولمبياد

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز النمساوي يوهانيس سترولز، الميدالية الذهبية في منافسات التزلج الألبي الانحداري، اليوم الخميس، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022.

وأخفق المرشح الفرنسي أليكسي بينتورو اللاهث وراء لقب أولمبي أول في كومبينيه (انحدار وتعرج) الرجال ضمن التزلج الألبي، فتوج سترولز بعد 34 عامًا من ذهبية والده هوبرت في المسابقة عينها.

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وتفوق سترولز بفارق 59% من الثانية على النروجي ألكسندر أمودت كيلده، و68% من الثانية على الكندي جيمس كروفورد.

وكان سترولز الأب قد فاز بالميدالية الذهبية قبل 34 عامًا، في أولمبياد كالجاري العام 1988.