أولمبياد بكين: الأميركي تشن «عصفور الجليد» يفوز بالذهبية

القاهرة - بوابة الوسط

تُوّج الأميركي نايثن تشن، بطلًا أولمبيًا في مسابقة التزحلق الفني على الجليد، اليوم الخميس، في ألعاب بكين الشتوية، فيما حلّ البطل الأولمبي السابق مرتين الياباني يوزورو هانيو رابعًا عقب سقوطه مرتين.

وحصل تشن، ابن الـ 22 عامًا وبطل العالم ثلاث مرات، على مجموع نقاط 332.60، متقدمًا على اليابانيين يوما كاغياما (310.05 نقطة) وشوما أونو (293 نقطة).

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وفوّت هانيو، بعد استعراض مخيب للآمال مع 283.21 نقطة، على نفسه فرصة أن يصبح أوّل متزلج ياباني يفوز بثلاثة ألقاب أولمبية متتالية منذ ما يقرب من قرن، ليفشل في تكرار إنجاز السويدي جيليس غروفستروم قبل 94 عامًا، وتحديدًا بين 1920 و 1928.

وقال تشن الذي طوق عنقه الذهب الأولمبي للمرة الأولى في مسيرته مبتهجًا «لم أتخيل قدرني على تحقيق ذلك في مسيرتي.. لطالما حلمت دائمًا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية والفوز بها لكنني كنت مثل.. لا أعرف ما إذا كان بإمكاني تحقيق ذلك».

تشن يتربع على عرش المسابقة

وكرّس تتويج تشن بذهبية أولمبية تربعه على عرش هذه المسابقة بعدما رصّع ملك القفزات الرباعية سجله بكل الألقاب الممكنة بفوزه ببطولة العالم ثلاث مرات (2018 و 2019 و 2021) ونهائي سباقات الجائزة الكبرى (2018 و2019).

كما ثأر تشن من تجربته الأولمبية المخيبة للآمال قبل أربع سنوات في بيونغتشانغ، حين تهاوى المتزلج الأميركي، الذي كان يبلغ 18 عامًا حينها، ليتراجع للمركز السابع عشر بداية، ثم يتقدم للمركز الخامس النهائي بعد استعراض لم ينل استحسان الحكام.