الفرنسي كليمان نويل يفوز بالذهب في أولمبياد بكين

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن الفرنسي كليمان نويل، اليوم الأربعاء، من إحراز الميدالية الذهبية في سباق التعرج الطويل في منافسات التزلج الألبي ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وجاء فوز نويل بعد أن ضرب بقوة في المحاولة الثانية عقب حلوله سادسًا في المحاولة الأولى، ليتفوق على النمساوي يوهانيس شترولتس والنرويجي سيباستيان فوس-سوليفاغ بطل العالم.

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وكان نويل قد حل سادسًا في أول محاولة؛ لكنه ضرب بقوة في الثانية منهيًا السباق بزمن قدره 1:44.09 دقيقة، متقدمًا بفارق 61 جزءًا من الثانية عن النمساوي يوهانيس شترولتس الفائز بذهبية سباق الكومبينيه خلال الألعاب الحالية، في حين جاء النرويجي سيباستيان فوس-سوليفاغ بطل العالم ثالثًا بعد ارتكابه خطأ في منتصف السباق خلال محاولته الأولى.

وكان شترولتس الأسرع في المحاولة الأولى لكن قواه خارت في المحاولة الثانية ليمهد الطريق أمام فوز الفرنسي.

وقال نويل (24 عامًا): «كان سباق اليوم أحد أهم السباقات في مسيرتي.. لا تستطيع دائمًا الفوز بميدالية في الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «كنت أدرك بأني في حالة جيدة.. سباقاتي في يناير الماضي لم تكن جيدة لكن التدريبات هنا كانت جيدة جدًا. قدمت أفضل ما لديّ، لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي.. أنا بطل أولمبي!».

وكانت المنافسة على التتويج بهذا السباق مفتوحة على مصراعيها، ذلك لأن السباقات الستة في هذا الاختصاص خلال العام الجاري شهدت انتصارات خمسة متزلجين مختلفين بينهم نويل، في حين شهدت منصة التتويج صعود 14 متزلجًا مختلفًا.