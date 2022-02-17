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أولمبياد بكين: السويدية نايسلند تهيمن على «سكي كروس» السيدات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 04:59 مساء
أولمبياد بكين: السويدية نايسلند تهيمن على «سكي كروس» السيدات
أحرزت السويدية ساندرا نايسلند ذهبية سكي كروس سيدات في منافسات التزلج الحر خلال أولمبياد بكين الشتوي. 17 فبراير 2022. (ا ف ب)
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أحرزت السويدية ساندرا نايسلند، اليوم الخميس، ذهبية «سكي كروس» السيدات في منافسات التزلج الحر التي شهدت إقصاء مثيرا للجدل للسويسرية فاني سميث في النهائي، خلال أولمبياد بكين الشتوي.

وهيمنت السويدية البالغة 25 عاما وبطلة العالم مرتين، بانضباط تام على المنافسات. وبعدما اجتازت التصفيات بفارق ثانيتين تقريبا عن ملاحقتها، احتلت الإسكندنافية الصدارة في كل محاولاتها من دون أي قلق.

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وقالت بعد حصد اللقب «لقد فعلتها، هذا فعلا رائع!.. من الصعب دائما إثبات الحضور في اليوم المنشود بعد أداء جيد طوال الموسم.. أنا سعيدة بالأداء والحفاظ على الصدارة».

وفازت الكندية مارييل تومبسون بالميدالية الفضية، فيما حصدت الألمانية دانييلا ماير البرونزية بمفاجأة، إذ حلت رابعة قبل استبعاد السويسرية سميث.

وبعد مراجعة مستفيضة للصور في نهاية السباق، وجد الحكام أن السويسرية مذنبة بارتكاب خطأ والتضييق على منافستها الألمانية.

وقالت ماير «كان الأمر غريبا. شعرت بخيبة أمل لاحتلال المركز الرابع، ولم أفهم حقا ما كان يحدث في ذلك الوقت. قرر الحكام ذلك في ما بعد، لذا استغرق الأمر بعض الوقت لأدرك أنني فزت بميدالية».

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