أولمبياد بكين: السويدية نايسلند تهيمن على «سكي كروس» السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت السويدية ساندرا نايسلند، اليوم الخميس، ذهبية «سكي كروس» السيدات في منافسات التزلج الحر التي شهدت إقصاء مثيرا للجدل للسويسرية فاني سميث في النهائي، خلال أولمبياد بكين الشتوي.

وهيمنت السويدية البالغة 25 عاما وبطلة العالم مرتين، بانضباط تام على المنافسات. وبعدما اجتازت التصفيات بفارق ثانيتين تقريبا عن ملاحقتها، احتلت الإسكندنافية الصدارة في كل محاولاتها من دون أي قلق.

- أولمبياد بكين: غيزين تحافظ على لقبها في التزلج الألبي.. وكابوس جديد لشيفرين

- كيف نجت من العقوبة؟.. كواليس تناول الروسية فالييفا 3 مواد محظورة في أولمبياد بكين

- الفرنسي كليمان نويل يفوز بالذهب في أولمبياد بكين

- أولمبياد بكين: الياباني هيرانو يتوج بذهبية ألواح التزلج

- السويسرية غوت بهرامي تهدي بلادها ذهبية في أولمبياد بكين

- أولمبياد بكين: ذهبية ثانية للنرويجية يوهوغ في تزلج المسافات الطويلة

- النمساوي سترولز يسير على نهج والده ويحصد الذهب في الأولمبياد

- أولمبياد بكين: الأميركي تشن «عصفور الجليد» يفوز بالذهبية

- الروسية فالييفا تسقط في فخ المنشطات بأولمبياد بكين

وقالت بعد حصد اللقب «لقد فعلتها، هذا فعلا رائع!.. من الصعب دائما إثبات الحضور في اليوم المنشود بعد أداء جيد طوال الموسم.. أنا سعيدة بالأداء والحفاظ على الصدارة».

وفازت الكندية مارييل تومبسون بالميدالية الفضية، فيما حصدت الألمانية دانييلا ماير البرونزية بمفاجأة، إذ حلت رابعة قبل استبعاد السويسرية سميث.

وبعد مراجعة مستفيضة للصور في نهاية السباق، وجد الحكام أن السويسرية مذنبة بارتكاب خطأ والتضييق على منافستها الألمانية.

وقالت ماير «كان الأمر غريبا. شعرت بخيبة أمل لاحتلال المركز الرابع، ولم أفهم حقا ما كان يحدث في ذلك الوقت. قرر الحكام ذلك في ما بعد، لذا استغرق الأمر بعض الوقت لأدرك أنني فزت بميدالية».