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أولمبياد بكين: غيزين تحافظ على لقبها في التزلج الألبي.. وكابوس جديد لشيفرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 04:16 مساء
أولمبياد بكين: غيزين تحافظ على لقبها في التزلج الألبي.. وكابوس جديد لشيفرين
السويسرية ميشيل غيزين تحتفل بذهبيتها في مسابقة الكومبينيه في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. 17 فبراير 2022. (اف ب)
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فازت السويسرية ميشيل غيزين، التي عانت من إصابة بفيروس منذ فترة طويلة، بلقبها الأولمبي الثاني على التوالي في مسابقة الكومبينيه في التزلج الألبي عندما أحرزت المركز الأول، الخميس، في دورة الألعاب الشتوية في بكين، فيما تعرضت الأميركية ميكايلا شيفرين لإقصاء آخر وستودع الصين من دون ميدالية فردية.

وبعدما كانت حذرة في الصباح في مسابقة الانحدار حيث حلت ثانية عشرة، حلقت غيزين في منافسات التعرج لتحرز الميدالية الذهبية بفارق 1.05 ثانية عن مواطنتها ويندي هولدينر صاحبة الفضية، و1.85 عن الإيطالية فيديريكا برينيوني التي نالت البرونزية.

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وباتت غيزين التي توجت في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية العام 2018 بالميدالية الذهبية للمسابقة «الملكة» للمتزلجات متعددات الاختصاص، ثالث متزلجة تنجح في الاحتفاظ باللقب الأولمبي في المسابقة بعد الكرواتية يانيكا كوستيليتش (2002 و2006) والألمانية ماريا ريش (2010 و2014).

وعززت غيزين التي عانت الموسم الماضي من إصابة بفيروس وحيدات النواة، الغلة السويسرية المذهلة في التزلج الألبي، رافعة الألقاب الأولمبية إلى خمسة (الانحدار رجال وسيدات، والتعرج السوبر الطويل سيدات، والتعرج الطويل رجال)، وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى.

معاناة شيفرين
وكان غيزين نالت برونزية التعرج سوبر طويل الخميس الماضي. في المقابل، تواصل شيفرين ألعابها الأولمبية الكارثية بخروجها من مضمار منافسات التعرج الذي رسمه مدربها مايك داي.

وكانت شيفرين خرجت، الإثنين قبل الماضي، من الجولة الأولى لمنافسات سباق التعرج الطويل الذي توجت بذهبيته في أولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ، ثم الأربعاء قبل الماضي من سباق التعرج حيث توجت بذهبيته في أولمبياد 2014 في سوتشي.

وتعاني شيفرين، صاحبة 6 ذهبيات في بطولة العالم و11 ذهبية في كأس العالم والفائزة بـ73 سباقًا في كأس العالم، منذ عامين بسبب وفاة والدها وآلام في الظهر.

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