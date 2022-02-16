كيف نجت من العقوبة؟.. كواليس تناول الروسية فالييفا 3 مواد محظورة في أولمبياد بكين

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، تناولت ثلاث مواد مختلفة لعلاج أمراض القلب في العينة التي تسببت في عاصفة المنشطات في أولمبياد بكين.

وعلمت فالييفا خلال الألعاب الحالية بأن فحصًا للمنشطات خضعت له في 25 يناير الماضي جاءت نتيجته إيجابية، وقد استخدمت دواء تريميتازيدين وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من الوكالة العالمية للمنشطات (وادا). كما تساعد المادة الموجود فيه بتدفق الدم وتساعد على التحمل.

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وحكمت محكمة التحكيم الرياضي لصالح الرياضية الروسية الإثنين وأعلنت السماح لها بالمشاركة في المنافسات الفردية معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضررًا «لا يمكن إصلاحه». لكن هذا القرار لا يعني أنها قد تمت تبرئتها من المنشطات ولا يزال من الممكن أن تواجه العقوبة في وقت لاحق.

وذكرت «نيويورك تايمز» في تقريرها أن عيّنتها تحتوي أيضًا على أدوية القلب من نوع «هيبوكسين» و«ل-كارنيتين» لكن كلهما ليس مدرجًا على المواد المحظورة على لائحة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

قرار مثير للجدل

وقالت الصحيفة إن الكشف عن المواد المختلفة ورد في وثيقة تم تقديمها في جلسة محكمة التحكيم الرياضي الأحد والتي انتهت بالقرار المثير للجدل بالسماح لفالييفا بالمنافسة.

وقال دينيس أوزفالد، أحد الاعضاء البارزين في اللجنة الأولمبية الدولية، إن فالييفا أبلغت جلسة الاستماع التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي أنها كانت إيجابية بسبب «العدوى» من دواء جدها.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن فالييفا شربت من الكوب ذاته الذي شرب منه جدها الذي تناول دواء تريميتازيدين لعلاج مرض في القلب. وقال تقرير «نيويورك تايمز» إن جد فالييفا أوضح في رسالة فيديو مسجلة مسبقًا لجلسة الاستماع مع مسؤولي مكافحة المنشطات الروس في 9 فبراير إنه استخدم تريميتازيدين لعلاج اضطرابات في القلب وقد أظهر علبة الدواء أثناء الرسالة.

كما قالت والدة فالييفا لجلسة الاستماع ذاتها إن ابنتها تناولت مادة «هيبوكسين» بسبب «دقات غير منتظمة» في القلب حسبما ذكرت الجريدة الأميركية، مشيرة الى أن جد فالييفا كان يرافقها بشكل يومي خلال تدريباتها.

وكانت فالييفا (15 عامًا) قادت منتخب بلادها الى إحراز ذهبية التزحلق الفني على الجليد في الأيام الأولى من الألعاب الحالية، وشاركت الثلاثاء في البرنامج القصير للتزحلق الفني على الجليد وتصدرت الترتيب على ان تحدد هوية الفائزة بعد التزحلق الحر الخميس.