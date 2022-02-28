قرار رسمي جديد من «الأولمبية الدولية» بشأن الرياضيين الروس

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، بحظر مشاركة الروس والبيلاروس في المسابقات الرياضية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: «من أجل حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية، ومن أجل سلامة جميع المشاركين، توصي اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية بعدم دعوة أو السماح بمشاركة الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية».

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وجردت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وسام الاستحقاق الأولمبي ردًّا على غزو أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة في بيان، إن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، بناءً على الظروف الاستثنائية للوضع، وبالنظر إلى الانتهاك الخطير للغاية للهدنة الأولمبية والانتهاكات الأخرى للميثاق الأولمبي من قبل الحكومة الروسية في الماضي، اتخذ قرارًا بسحب وسام الاستحقاق الأولمبي من جميع الأشخاص الذين يشغلون حاليًا وظيفة مهمة في حكومة الاتحاد الروسي.