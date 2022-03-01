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مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 10:44 صباحا
مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
رومان أبراموفيتش. (أرشيفية : الإنترنت)
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طلبت أوكرانيا من رجل الأعمال الروسي، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، أن يعمل وسيطا في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

ووفقا لما قاله الناطق الرسمي باسم أبراموفيتش، فإن الحكومة الأوكرانية تواصلت مع الملياردير الروسي الشهير كي يساعد في تحقيق السلام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

أيضا، أعلن المخرج السينمائي الأوكراني أليكساندر رودنيانسكي أن أبراموفيتش الوحيد الذي رد على طلبات أوكرانيا.

وقال المخرج «يُمكنني تأكيد أن الجانب الأوكراني حاول العثور على أحد في روسيا مستعد لمساعدتهم على تحقيق السلام، لديهم علاقة معه عبر الجالية اليهودية وطلبوا مساعدته، على الرغم من أن تأثير أبراموفيتش محدود، إلا أنه الوحيد الذي أجاب على مطالب المساعدة».

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وأعلن أبراموفيتش أنه سيترك إدارة تشيلسي في أيدي مؤسسة النادي بسبب الوضع الحالي بين بريطانيا وروسيا، ووفقا لوسائل إعلام في إسرائيل، التي يحمل أبراموفيتش جنسيتها أيضا، فإن الملياردير الروسي يعمل بالفعل في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، لكن هذه المعلومة لم تؤكد حتى الآن.  

وأعلن مالك «تشيلسي» الإنجليزي، أنه سلم «إدارة ورعاية» النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان نشره أبطال أوروبا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق اللندني على لسان أبراموفيتش: «لطالما اتخذتُ القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء، ما زلت ملتزما بهذه القيم، لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إدارة ورعاية نادي تشيلسي»، بحسب «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على عالم الرياضة.

وفرضت بريطانيا سلسلة أولى من العقوبات استهدفت خصوصا أثرياء ومصارف روسية، وأعلنت أنها ستفرض «عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف في شكل وشيك».

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