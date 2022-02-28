«فيفا» في مناقشات متقدمة لاستبعاد روسيا من مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مناقشات متقدمة من أجل استبعاد منتخب روسيا من المشاركة في المنافسات الدولية ومن بينها مونديال قطر 2022، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر مطلع على الملف اليوم الإثنين.

ويعمل فيفا مع الاتحاد الأوروبي (ويفا) من أجل تفعيل القرار الذي سيُبعد روسيا عن مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين «إلا في حال تحسن الوضع» بحسب المصدر ذاته.

- شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»

- فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

- رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي يدعو لطرد روسيا من مونديال قطر 2022

ويذكر أنه من المرتقب أن تواجه روسيا بولندا في ذهاب ملحق المونديال في 24 مارس المقبل في موسكو.