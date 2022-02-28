الاتحاد الروسي يعلق على قرارات «فيفا» و«يويفا» بحق المنتخبات والأندية المستبعدة

القاهرة - بوابة الوسط

علق الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على قرار الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي (يويفا) بحق المنتخبات والأندية الروسية المستبعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع قرارات «فيفا» و«يويفا» المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.

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وأضاف الاتحاد الروسي: «القرارات تضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول».

استبعاد روسيا من كأس العالم 2022

وأعلن الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك اليوم الإثنين، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علمًا بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 مارس المقبل.

واستبعد أيضًا نادي «سبارتاك موسكو»، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدًا من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).