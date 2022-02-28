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رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 07:40 مساء
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كأس العالم. (الإنترنت)
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أعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك اليوم الإثنين، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في البيان: «تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا.. يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع، وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددًا».

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره البولندي في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في 24 مارس المقبل.

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ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضًا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية، وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بإيقاف الرياضيين الروس، والقادمين من روسيا البيضاء وكذلك المسؤولين من المشاركة في البطولات.

وتعرض «فيفا» لانتقادات، أمس الأحد، بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة ودون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

كما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن المنتخب الوطني لن يخوض أي مباريات ضد روسيا «في المستقبل القريب» في موقف أيده عدد من الاتحادات المحلية في أوروبا.

واستضافت روسيا كأس العالم 2018، حيث أُقيمت المباراة النهائية في موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

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