رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

القاهرة - بوابة الوسط

استبعدت اللجنة البارالمبية الأولمبية الدولية، نهائيًا اليوم الخميس، الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل أقل من 24 ساعة سمحت بموجبه مشاركة هؤلاء بصفة محايدين وتحت راية العلم الأولمبي من دون أن يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبررت اللجنة البارالمبية الدولية التي تعرضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد «حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قررنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس».

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الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

وتعرضت الرياضة الروسية لمجموعة من الانسحابات، آخرها سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أمس الثلاثاء، من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين أغسطس وسبتمبر، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرتا من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية، وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقًا.

رد الاتحاد الروسي

وسبق وعلق الاتحاد الروسي لكرة القدم، الإثنين الماضي، على قرار الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» والأوروبي «يويفا» بحق المنتخبات والأندية الروسية المستبعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع قرارات «فيفا» و«يويفا» المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.

وأضاف الاتحاد الروسي: «القرارات تضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول».