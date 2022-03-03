Atwasat

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 11:38 صباحا
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
اللجنة البارالمبية الدولية تمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب الشتوية بكين 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

استبعدت اللجنة البارالمبية الأولمبية الدولية، نهائيًا اليوم الخميس، الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل أقل من 24 ساعة سمحت بموجبه مشاركة هؤلاء بصفة محايدين وتحت راية العلم الأولمبي من دون أن يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبررت اللجنة البارالمبية الدولية التي تعرضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد «حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قررنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس».

- السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد
- اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي
- مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
- الاتحاد الروسي يعلق على قرارات «فيفا» و«يويفا» بحق المنتخبات والأندية المستبعدة
- رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022

الاتحاد الدولي للكرة الطائرة
وتعرضت الرياضة الروسية لمجموعة من الانسحابات، آخرها سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أمس الثلاثاء، من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين أغسطس وسبتمبر، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرتا من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية، وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقًا.

رد الاتحاد الروسي
وسبق وعلق الاتحاد الروسي لكرة القدم، الإثنين الماضي، على قرار الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» والأوروبي «يويفا» بحق المنتخبات والأندية الروسية المستبعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع قرارات «فيفا» و«يويفا» المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.

وأضاف الاتحاد الروسي: «القرارات تضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا

عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية...
إيفرتون الإنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عثمانوف المقرب لـ«بوتين»
إيفرتون الإنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عثمانوف ...
الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي
الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس ......
المزيد
«فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028
«فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028...
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
وفاة لاعبين.. إعلان أولى ضحايا كرة القدم في الحرب على أوكرانيا
وفاة لاعبين.. إعلان أولى ضحايا كرة القدم في الحرب على ......
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي...
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط