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«يويفا» يمنع بيلاروسيا من اللعب على أرضها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 06:00 مساء
«يويفا» يمنع بيلاروسيا من اللعب على أرضها
المنتخب البيلاروسي. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس، أن جميع الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية
وفي وقت سابق من اليوم، استبعدت اللجنة البارالمبية الأولمبية الدولية، نهائيًا، الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل أقل من 24 ساعة سمحت بموجبه بمشاركة هؤلاء بصفة محايدين وتحت راية العلم الأولمبي من دون أن يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبررت اللجنة البارالمبية الدولية التي تعرضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد «حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قررنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس».

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