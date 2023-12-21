عطل على منصة «إكس» يطال عشرات آلاف المستخدمين حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ عشرات الآلاف من مستخدمي منصة «إكس» على مستوى العالم عن وجود مشكلات في المنصة الخميس بدأت في التزايد قبيل الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق موقع «داون ديتيكتر» المتخصص في مراقبة الأعطال في الشبكات الإلكترونية.

وأكد الموقع على عودة الخدمة إلى طبيعتها على «إكس» في دول عدة بعد الساعة 06:40 ت غ بعد استقبال تقارير من المستخدمين تشير إلى وجود مشكلات في «إكس» (تويتر)»الشبكة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت شرائط الأحداث على المنصة فارغة، ولم تظهر عليها أي تغريدات جديدة، رغم أن موقع «تويتر دوت كوم» كان متاحا كما أن وظيفة المساحات بقيت ظاهرة.

وبسبب عدم القدرة على النشر عبر منصة «إكس»، تحدث مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي عن العطل على شبكات منافسة مثل «فيسبوك» و«ثريدز» و«ريديت».

67 ألف بلاغ من الولايات المتحدة

وأفاد موقع «داون نديتيكتر» في ذروة الحادث، بأن حوالي 67 ألف مستخدم أميركي أبلغوا عن مشكلات في الخدمة.

وأثّر الحادث أيضا على مستخدمي خاصية «إكس برو»، المعروفة سابقا باسم «تويت دك»، ولم تُصدر «إكس» أي تعليق فوري بشأن العطل، كما لم ترشح أي معلومات عن السبب.

وتواجه «إكس» حاليا رياحا معاكسة، تجلت أخيرا مع فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في انتهاكات مزعومة من المنصة للقواعد الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى والشفافية.

كما تعرضت المنصة لانتقادات على خلفية طريقة استجابتها لأعمال الشغب الأخيرة في دبلن.

وجرى الإبلاغ أيضا عن عطل كبير في تويتر عبر موقع «داون ديتيكتر» في فبراير، ما أثر على آلاف المستخدمين.



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