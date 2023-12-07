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شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية تقيم دعوى على «تويتر» لانتهاك حقوق النشر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 12:59 مساء
شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية تقيم دعوى على «تويتر» لانتهاك حقوق النشر
الشعار الجديد لمنصة «إكس» في باريس، 24 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية مقرها في لختنشتاين الأربعاء أنها أقامت دعوى قضائية على شركة «تويتر» بسبب انتهاك حقوق النشر قائلة إنها لا تدفع مقابل الموسيقى المستخدمة في منصة «إكس».

وقالت مجموعة «Suisa Digital Licensing» في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إنها« قدمت شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر» إلى محكمة إقليمية في ميونيخ ضد شركة «تويتر» إنترناشونال، مالكة «إكس».

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وقال مدير الشركة فابيان نيغيماير في بيان «تستخدم (Suisa Digital) كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن مصالح المؤلفين والناشرين الذين تمثلهم وتتخذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني للموسيقى».

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ويمكن أن تحوي المنشورات على منصة «إكس» التي استحوذ إيلون ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، مقاطع فيديو مصحوبة بموسيقى، بما فيها عدد كبير من الأعمال المرخصة من مجموعة «Suisa Digital».

وأشارت المجموعة إلى أنها قدّمت الشكوى بعد محاولات متكررة للتوصل إلى اتفاقات ترخيص مع «إكس».

وطالبت شكوى مماثلة قدّمتها شركات مماثلة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي، بأن تدفع «تويتر» ما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل ينشر بصورة احتيالية، مع وصول المبلغ المحتملة إلى مئات ملايين الدولارات.

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