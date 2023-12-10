«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيس بوك وإنستجرام، أنها ستضيف علامة مائية غير مرئية إلى المحتوى الذي جرى إنشاؤه بواسطة الذكاء الصناعي والذي ينتجه برنامج الدردشة الآلي الخاص بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ميتا لتعزيز الشفافية في استخدامها للذكاء الصناعي، حيث يمكن أن تساعد العلامة المائية المستخدمين على تحديد المحتوى الذي جرى إنشاؤه بواسطة الذكاء الصناعي.

وقالت ميتا إن العلامة المائية غير المرئية سيجري إنشاؤها باستخدام نموذج التعلم العميق، وستكون غير قابلة للاكتشاف بالعين البشرية، ولكن يمكن اكتشافها باستخدام النموذج المقابل.

وأضافت الشركة أن العلامة المائية ستكون مرنة لمعالجة الصور الشائعة، مما يعني أنه إذا جرى إجراء أي تغييرات على الصورة مثل الاقتصاص أو تغيير اللون، فلن يكون هناك أي تأثير على العلامة المائية.

- تعديلات جديدة في «ثريدز» تُصلح أكبر عيوب المنصة الجديدة

- «ميتا» تعزز سريّة الرسائل عبر «مسنجر» و«فيسبوك»

- «ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

ويأتي هذا التطوير بعد أشهر من مطالبة شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا وميكروسوفت وغوغل العاملة في مجال الذكاء الصناعي، بالالتزام بمجموعة معينة من القواعد للتطوير المسؤول للتكنولوجيا وتنفيذها.

وفي أغسطس، أطلقت جوجل نسخة تجريبية من أداة (SynthID) لوضع العلامات المائية وتحديد الصور التي جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الصناعي.

وتعهدت شركة مايكروسوفت أيضًا بإدخال علامة مائية للصور ومقاطع الفيديو التي يجري إنشاؤها بواسطة الذكاء الصناعي.

وأعلنت ميتا أيضًا أنها تعمل على توسيع (Imagine)، وهي ميزة تحويل النص إلى صورة الخاصة بالذكاء الصناعي، خارج نطاق الدردشات، مما يجعلها متاحة في الولايات المتحدة للبدء.

وبحسب الشركة «تتيح لك هذه التجربة المستقلة للهواة المبدعين إنشاء صور باستخدام تقنية من (Emu)، نموذج أساس الصورة الخاص بنا، وفي حين أن تجربة المراسلة الخاصة بنا مصممة لمزيد من المرح والتفاعلات ذهابًا وإيابًا، يمكنك الآن إنشاء صور مجانية على الويب أيضًا».

أهمية العلامة المائية غير المرئية

تلعب العلامة المائية غير المرئية دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية في استخدام الذكاء الصناعي، حيث يمكن أن تساعد المستخدمين على تحديد المحتوى الذي جرى إنشاؤه بواسطة الذكاء الصناعي.

ويمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها من المهم أن يكون المستخدمون على دراية بالكيفية التي جرى بها إنشاء المحتوى، على سبيل المثال، في الحالات التي يجري فيها استخدام الذكاء الصناعي لإنشاء محتوى أخبار أو معلومات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد العلامة المائية غير المرئية في مكافحة انتشار المعلومات المضللة، حيث يمكن أن تساعد المستخدمين على تحديد الصور التي جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الصناعي والتي قد يجري استخدامها لنشر المعلومات المضللة.

تعد إضافة العلامة المائية غير المرئية خطوة مهمة في جهود ميتا لتعزيز الشفافية في استخدامها للذكاء الصناعي. يمكن أن تساعد هذه العلامة المستخدمين على تحديد المحتوى الذي جرى إنشاؤه بواسطة الذكاء الصناعي، مما يمكن أن يساعد في مكافحة انتشار المعلومات المضللة وتعزيز الفهم العام لكيفية عمل الذكاء الصناعي.