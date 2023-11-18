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تعديلات جديدة في «ثريدز» تُصلح أكبر عيوب المنصة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 18 نوفمبر 2023, 01:51 مساء
تعديلات جديدة في «ثريدز» تُصلح أكبر عيوب المنصة الجديدة
شعار منصة «ثريدز» للتواصل الاجتماعي. (الإنترنت)
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أدخلت شركة «ميتا» عددا من التعديلات الجديدة على تطبيق التواصل الاجتماعي «ثريدز» تسمح بإلغاء المنشورات، وحذف الحساب الخاص بك على المنصة دون الاضطرار إلى إلغاء الحساب المرتبط به على تطبيق «إنستغرام».

يتطلب إنشاء حساب جديد على «ثريدز» وجود حساب مرتبط على تطبيق «إنستغرام»، لكن المستخدمين شعروا باستياء بسبب استحالة حذف الحساب على المنصة دون حذف الحساب المرتبط به على «إنستغرام»، حسب إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

لذلك، قررت منصة «ثريدز» الاستجابة لمطالب المستخدمين، وأعلن المدير التنفيذي للمنصة الشبيهة بـ«إكس»، آدام موسيري، إمكانية حذف الحساب.

وأوضح موسيري أن التعديل الجديد سيكون متاحا في قوائم الإعدادات تحت بند «حذف أو إلغاء تفعيل الحساب».

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في السابق، كان يتعين على المستخدمين إلغاء تفعيل الحسابات الخاصة، لتفادي المخاطرة بإلغاء تفعيل الحساب المرتبط بـ«إنستغرام»، وهو ما أثار كثير الانتقادات لـ«ثريدز».

«ثريدز» يعاني لتحقيق نمو ثابت
واستطاعت المنصة الجديدة، المملوكة لـ«ميتا»، جذب ملايين المستخدمين خلال الأسابيع الأولى من إطلاقها، لكنها تعاني في الوقت الراهن صعوبة في الحفاظ على معدل نمو ثابت.

وفي أكتوبر، كشف رئيس «ميتا»، مارك زوكربيرغ، أنه بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه في يوليو جذب التطبيق نحو 100 مليون مستخدم شهريًا، بانخفاض يزيد على النصف.
واعتبر الكثيرون «ثريدز» تحديا مباشرا لـ«إكس» (تويتر سابقا)، ومالكه الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة التي حظى بها في بداية انطلاقه، فإن «ثريدز» لا يتضمن عديد المزايا التي تقدمها المنصات الأخرى مثل ميزات البحث والرسائل المباشرة، مما زاد من عزوف المستخدمين عنه.

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