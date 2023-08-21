«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن شركة «ميتا» العالمية بصدد إطلاق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز» بحلول الأسبوع المقبل.

ونقلت الجريدة، اليوم الإثنين، عن مصادر مطلعة أن عملاق التكنولوجيا «ميتا» ستطلق نسخة جديدة من «ثريدز» تمكن المستخدمين من الولوج إلى التطبيق عبر مواقع الإنترنت. لكن المصادر لفتت في الوقت نفسه إلى أن تلك الخطط ليست نهائية ويمكن تغييرها في أي وقت.

ومن خلال النسخة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من تصفح المنشورات على تطبيق «ثريدز» من خلال مواقع الويب، لكن مع ولوج محدود، إذ يعتمد بناء التطبيق على مستخدمي الهواتف المحمولة.

والأسبوع الماضي، أكد المدير التنفيذي لتطبيق «إنستغرام»، أدام موسيري، أن العمل جارٍ لإطلاق نسخة ويب من «ثريدز»، مشيرا إلى إجراء الاختبارات على المستوى الداخلي.

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واستقطب تطبيق «ثريدز» من إطلاقه، بداية يوليو الماضي، ملايين المستخدمين حول العالم، مع تسجيل أكثر من مئة مليون حساب جديد خلال خمس أيام فقط، لكنه بدأ يفقد الزخم بمرور الوقت بسبب التعديلات الكبيرة التي يحتاجها مستخدمو التطبيق.

وأصبح تطبيق «ثريدز» متاحا في متجري «أبل» و«أندرويد» الإلكترونيين في 100 بلد، إلا أنه ما زال غير متوافر في أوروبا لأن «ميتا» غير متأكدة من مدى تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.

واعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بتطبيق «إنستغرام» التي تتخطى ملياري حساب، ويُعد أكبر منافس لتطبيق «تويتر»، وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل «بلو سكاي» و«ماستودون».