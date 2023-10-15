«ميتا» تطرح تعديلات جديدة بـ«ثريدز»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن المدير التنفيذي لشركة «ميتا» العالمية، مارك زوكربيرغ، طرح تعديلات جديدة في تطبيق «ثريدز» الجديد، بينها إمكان تعديل المنشورات دون الحاجة إلى مسحها ونشرها من جديد.

وفي منشور على «ثريدز»، أعلن زوكربيرغ أن التطبيق سيحصل على تعديلات جديدة: زر لتعديل المنشور، وكذلك إمكان مشاركة منشورات صوتية، كما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وستكون خاصية تعديل المنشورات على «ثريدز» مجانية لجميع المستخدمين، على عكس تطبيق «إكس» الذي حصر تعديل التغريدات على المستخدمين الذين يدفعون اشتراكات شهرية.

واستقطب «ثريدز» قاعدة واسعة، تشمل ملايين المستخدمين، منذ إطلاقه في يوليو الماضي، ويعتبره البعض النسخة المنافسة والأكثر جاذبية لتطبيق «إكس».

خاصية جديدة لتعديل المنشورات على «ثريدز»

ولتعديل المنشورات على التطبيق، يمكنك ببساطة الضغط على النقاط الثلاث التي تظهر في أعلى الجانب الأيمن من المنشور، والضغط على تعديل.

لكن هذه الخاصية ستكون متاحة في غضون خمس دقائق من نشر المنشور على التطبيق. وفور نشر المنشور، سيضع التطبيق رمزا بجواز الطابع الزمني، لتوضيح أنه جرى تعديله.

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ويسمح «ثريدز» بمشاركة منشورات نصية تصل إلى 500 رمز، وكذلك روابط وصور ومقاطع مصورة مدتها خمس دقائق.

خاصية المنشورات الصوتية

في الوقت نفسه، تتيح لك ميزة المنشورات الصوتية «سرد قصة بطريقة أكثر ثراءً»، كما أعلن آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة «إنستغرام».

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه في «إنستغرام»، أوضح موسيري: «عندما تذهب إلى الملحن لكتابة موضوع جديد، سيكون لديك رمز ميكروفون جديد هناك، ويمكنك في الواقع تسجيل ملاحظة صوتية، لإضافة المزيد من الملمس إلى أي شيء تشاركه».

وتابع: «سننسخ تلك الملاحظة الصوتية لك، حتى يتمكن متابعوك من قراءة موضوعك أو الاستماع إليه مهما كان اختيارهم».