يرقص ويتبع الحركة.. «ديزني» تكشف النقاب عن «روبوت جديد»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت شركة «والت ديزني» العالمية النقاب عن تصميم جديد لرجل آلي (روبوت) يستطيع الرقص وتقليد التعبيرات الإنسانية، ويشبه إلى حد كبير الشخصية الرئيسية في فيلم «Wall-E».

ونشر الفريق الهندسي التابع لـ«ديزني» مقطعا مصورا يُظهر التصميم المميز الجديد لـ«روبوت» ذي قدمين صغيرتين، يمكنه المشي والرقص والتحرك في عرض مثير للإعجاب للبراعة الهندسية التي يعتمد عليها التصميم، كما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

كما أظهر «روبوت» مهاراته في التفاعل مع البشر، وأظهر كيف يتفاعل مع الأشخاص من حوله، حتى أنه قادر على التفاعل مع الأطفال.

تحويل الرسوم المتحركة إلى واقع

ولا يحمل «روبوت ديزني» اسما رسميا بعد، لكنه صُمم خصيصا لتحويل إبداعات رسامي الرسوم المتحركة في أفلام «ديزني» إلى العالم الحقيقي باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

وأثار التصميم المميز لـ«روبوت ديزني» دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن الإعجاب بقدمي الروبوت الصغيرتين، وحركته الآلية، وكتب أحدهم: «تصميم مذهل. نقدر حقا الجمال والتوازن. يبدو التصميم طبيعيا».

وقال آخر: «أداء مهندسي ديزني في أحسن حالاتهم. يجب أن نرى المزيد من هذا في الحدائق العامة». وكتب آخر مازحا: «أعتقد أن كل طفل سيرغب في أن يملك واحدا مثله. أبلغ من العمر 41 عاما، وأرغب في امتلاكه بشدة».

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وفي وصف المقطع المصور، قالت «Disney Imagineering»: «تصميم شخصية روبوتية ذات قدمين مع توازن لا تشوبه شائبة هو أمر مثير للإعجاب، ولكنه ببساطة ليس كافيا عندما تفكر في شخصيات ديزني وهي تتبختر أو تقفز أو تتسلل أو تقفز أو تخلط أو تسرع أو تتجول أو تتعرج».

جرى تصميم الروبوت من خلال الجمع بين الرسوم المتحركة الإجرائية والأجهزة المعيارية والتعلم المعزز، لتقليد وتعلم أساليب المشي الفريدة للشخصيات المختلفة. كما صمم الفريق الشخصية الروبوتية لتكون ذات تصميم معياري، مع استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد في معظم المكونات.

صور نشرتها «ديزني» لإنسان آلي جديد. (جريدة ديلي ميل البريطانية)