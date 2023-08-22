يستطيع رقص الباليه.. «شاومي» الصينية تكشف النقاب عن الكلب الآلي «سايبر دوج»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت شركة «شاومي» الصينية للتكنولوجيا النقاب عن كلبها الآلي الجديد «سايبر دوج» والذي يمكن توظيفه في عديد من المهام بينها الحراسة والتأمين، كما أنه «كلب مطيع سيتبع صاحبه أينما ذهب».

وعملت «شاومي» على مدار العامين الماضيين على تطوير الكلب «سايبر دوج» الذي يمكنه رقص الباليه، وتقليد رقصة «المشي على القمر» الشهيرة لمايكل جاكسون، حسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وأدخلت الشركة الصينية عديدًا من التعديلات على النموذج الأول للكلب الآلي، حتى بات يشبه الكلب الحقيقي أكثر من كونه آلة، كما أضافت تعديلًا جديدًا على شكل أذنيه لتبدو مثل الحقيقية تمامًا.

كما أن نموذج «سايبر دوج» الجديد أصغر حجمًا وأخف وزنًا من النموذج الأولي، ويزن 8.9 كغم فقط، مقارنة بالنموذج الأول الذي يزن 14 كغم، ويبلغ طوله 35 سم، ويملك القدرة على منع نفسه من السقوط.

في ولاية أريزونا.. روبوت متعرّق يساعد البشر على مقاومة موجات الحر

مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب الأميركي

«سايبر دوج»: كلب آلي يعمل بالذكاء الصناعي

ويأتي «سايبر دوج» مع تحسن كبير في الحركة، وهو قادر على تنفيذ عدد كبير مذهل من الحركات، مثل الانقلاب على الظهر، وخطوات الباليه وغيرهما، كما أنه يستطيع ركوب لوج التزلج.

والروبوت مزود بأنظمة تحكم أكثر دقة، ونظام لصنع القرار، ويأتي مع 19 جهاز استشعار للرؤية واللمس والسمع، وهو مجهز أيضًا بنظام تعلم ذاتي يعمل بالذكاء الصناعي.

ونظام الذكاء الصناعي لـ«سايبر دوج» متعدد الأدمغة، يستعمل الرئيسي منها معالج «إن إكس»، فيما تستخدم الأخرى معالجات مشتركة مزدوجة.

ويأتي الروبوت مع بطارية داخلية تعمل لمدة 90 دقيقة متواصلة من النشاط، ويمكن شحنها من خلال شاحن نوع «سي». ويبدأ سعر «سايبر دوج» من 1800 دولار.

الروبوت «سايبر دوج» من صنع شركة «شاومي» الصينية. (ديلي ميل البريطانية)

الروبوت «سايبر دوج» من صنع شركة «شاومي» الصينية. (ديلي ميل البريطانية)