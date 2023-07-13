مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح روبوت المحادثة الطبي القائم على الذكاء الصناعي من «غوغل» في اختبار الطب في الولايات المتحدة، لكن نتائجه جاءت أقل من تلك التي حققها البشر، وفقاً لدراسة نُشرت الأربعاء في مجلة «نيتشر»، وتخوض شركات التكنولوجيا العملاقة تنافساً محموماً في مجال الذكاء الصناعي الآخذ في الازدهار منذ إطلاق «تشات جي بي تي» الذي صممته شركة «أوبن إيه آي» المدعومة من «ميكروسوفت» المنافسة لـ«غوغل» العام الفائت.

وتشكّل الرعاية الصحية أحد المجالات التي سبق أن تحقق فيها تقدم ملموس بفضل التكنولوجيا، إذ تبيّن أن بعض الخوارزميات تكفل قراءة أفضل لصور الأشعة الطبية من تلك التي يجريها البشر، وأعلنت «غوغل» في ديسمبر الفائت في مقال عن أداة الذكاء الصناعي «Med-PaLM» المخصصة للأسئلة الطبية، لكن هذه الأداة لم تُتَح للعامّة، خلافاً لـ«تشات جي بي تي».

اختبار الترخيص الطبي الأميركي

وأكدت «غوغل» أن «ميد بالم» كان أول برنامج كبير قائم على النموذج اللغوي وهي تقنية ذكاء صناعي يجري تدريبها بواسطة كميات كبيرة من النصوص البشرية المنشأ، لاجتياز اختبار الترخيص الطبي الأميركي، ويؤهل النجاح في هذا الاختبار صاحبه لمزاولة الطب في الولايات المتحدة، ويتطلب ذلك أن يحصل فيه على درجة تقارب 60% وفي فبراير الفائت، كشفت دراسة أن «تشات جي بي تي» حصل على درجة مُرضِيَة قريبة من تلك المطلوبة لاجتياز الاختبار.

وأفاد باحثو «غوغل» في دراسة جديدة، راجعها باحثون آخرون، ونشرت الأربعاء في مجلة «نيتشر»، بأن «ميد بالم» حصل على نسبة 67,6% نتيجة إجابته عن أسئلة الاختبار من متعدد المعتمدة في اختبار الترخيص الطبي، ووصفت الدراسة هذه النتائج بأنها «مشجعة، لكنها لا تزال أقل من تلك الخاصة بالبشر»، وسعياً إلى الحدّ مما يسمى «الهلوسات»، الكلمة التي تشير إلى إجابة خاطئة بوضوح يقدمها نموذج من الذكاء الصناعي، طوّرت «غوغل» معياراً جديداً للتقويم، بحسب ما أعلنت.

وقال الباحث في «غوغل» والمعدّ الرئيسي للدراسة الجديدة كاران سينغال لوكالة «فرانس برس»، إن فريقه اختبر نسخة أحدث من النموذج، وأشارت دراسة نُشرت في مايو لكنها لم تخضع لمراجعة من باحثين آخرين أن «ميد بالم 2» حصل على 86,5% في اختبار الطب، متفوقاً على النسخة السابقة من البرنامج بنحو 20%، وأفادت جريدة «وول ستريت جورنال» بأن «ميد بالم 2» يخضع للاختبار في مستشفى الأبحاث الأميركي المرموق «مايو كلينيك» منذ أبريل.