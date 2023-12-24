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توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 02:06 مساء
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
صورة التقطت في 22 ديسمبر 2023 في جنوب لندن لعمود سرقت عنه علامة «قف» المرورية التي نفذ عليها فنان الشارع بانكسي عملاً فنياً. (أ ف ب)
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أعلنت شرطة لندن، أمس السبت، أنها أوقفت رجلا يشتبه في قيامه بانتزاع علامة مرورية في لندن كان عليها عمل فني لفنان الشارع بانكسي.

وكانت شرطة لندن التي تواصلت معها وكالة «فرانس برس» أعلنت في بادىء الأمر أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن.

لكن المجلس البلدي في ساوثبارك المكلف خصوصا علامات المرور في هذا الحي، أعلن، مساء الجمعة، أنه يرغب في استعادة العلامة وأبلغ الشرطة بالحادث، وفي مساء السبت أعلنت الشرطة عن توقيف الرجل وأنه لا يزال قيد التوقيف الاحتياطي.

العمل وهو عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة «قف» المرورية، ظهر صباح الجمعة في أحد شوارع حي بيكهام بجنوب شرق لندن، وكان الفنان نشر، كما يفعل عادةً للإعلان أنه صاحب عمل ما، عبر حسابه على «إنستغرام» صورة عن هذا العمل الجديد.

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وبعد برهة، فكّ رجل العلامة المرورية عن عمودها وأخذها هارباً، كما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عاما) لوكالة «بي إيه» البريطانية إن أي رد فعل لم يصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم.

وأضاف الشاهد أن سارق الرسم سُئل «ماذا تفعل؟»، غير أن «أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله». 

وقال متحدث باسم شرطة لندن «هذا الحادث يخضع لتحقيق حاليا» بدون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الشخص الموقوف.

ودعت الشرطة «أي شخص لديه معلومات عن الحادث أو المكان الذي تتواجد فيه العلامة المرورية» إلى الاتصال بالشرطة.

ليست الأولى فيما يخص أعمال بانكسي
وسبق أن سُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

كذلك خُرّبت أعمال أخرى له، من بينها لوحة جدارية تدين العنف المنزلي وتمثل ربة منزل بمظهر نساء الخمسينات أو الستينات، مع آثار كدمات على عينها وبأسنان مكسورة.
 

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