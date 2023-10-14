أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

القاهرة - بوابة الوسط

أقر أميركي، الجمعة، بأنه سرق قبل 20 سنة الحذاء الأحمر الشهير للممثلة جودي غارلاند في فيلم «ذي ويزرد أوف أوز».

اختفى الحذاء المرصع بالترتر القرمزي بشكل غامض العام 2005 من متحف «جودي غارلاند» في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين العام 2018، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر في العام 1939.

وقالت المحكمة إن تييري مارتن (76 عاماً)، الذي اتُهم بالسرقة في مايو الماضى، أقر بأنه مذنب، وسيظل حراً حتى تاريخ الحكم عليه، الذي لم يُحدّد بعد.

الحذاء مرصع بأحجار من الزجاج

وقال مارتن، المقيم على بُعد نحو عشرين كيلومترا من متحف «جودي غارلاند»، أمام محكمة مينيسوتا، إنه استخدم مطرقة في كسر علبة زجاجية كانت تحمي الحذاء، معتقدا أنه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية، وفق ما نقلت جريدة «ستار تريبيون» في مينيابوليس. لكنه أدرك عند محاولته بيع الحذاء في السوق السوداء أن هذه «الأحجار الكريمة» هي في الواقع حبوب من الزجاج، فزهد في اقتناء الحذاء، بحسب الجريدة. ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك، ومعه أسطوانة أكسجين.

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وأشارت وزارة العدل إلى أن الحذاء الأحمر يُعدّ «أحد أشهر الإكسسوارات في تاريخ السينما الأميركية»، حيث ارتدته البطلة الشابة دوروثي ثلاث مرات خلال فيلم «ذي ويزرد أوف أوز» الموسيقي المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، لتحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.