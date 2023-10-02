بعد سرقة فساتينه.. المدير الإبداعي لـ«بالمان» بطلا لأسبوع الموضة في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

تُوج المدير الإبداعي لدار «بالمان» أوليفييه روستينغ بطلا لأسبوع الموضة في باريس هذا العام وفي الواقع، قبل أيام قليلة من الحدث الفرنسي، سُرقت العديد من الفساتين من المجموعة النسائية لربيع وصيف 2024 أثناء الرحلة من مطار «شارل ديغول » ووجد المصمم نفسه مجبرا على التصميم مرة أخرى، في حالة طارئة ، لكنه أقام عرض أزياء يليق بتراث العلامة التجارية، مع التركيز على شكل الوردة وذلك وفقا لموقع «ليالينا».

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بالنسبة لعرض مجموعة «بالمان» ربيع وصيف 2024، استلهم المدير الإبداعي «أوليفييه روستينغ» من رسومات بالمان الأرشيفية، لتقديم رسالة حب إلى مؤسس العلامة التجارية وجد روستينغ تأملا في حب «بيير بالمان» للورود والذي ترجمه إلى مجموعة أنثوية جريئة وبالإضافة إلى الإلهام الزهري، أشار روستينغ أيضا إلى عناصر قديمة من الأربعينيات والخمسينيات مثل المطبوعات المنقطة وخطوط العنق على شكل قلب، والقمصان الصدرية والخصور العالية.

شاهدي معنا التصميمات واستوحي منها إطلالتك.





الورود عنوان دار «بالمان» لربيع وصيف 2024 (الإنترنت)

الورود عنوان دار «بالمان» لربيع وصيف 2024 (الإنترنت)